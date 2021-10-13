خالد فودة: "مفيش حاجة اسمها طالب ميستلمش كتب وهنتكفل بغير القادرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه سيتكفل بكافة المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ، مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء بإعداد كشف بأسماء جميع الطلاب غير القادرين في كافة المراحل التعليمية، والعرض عليه في موعد أقصاه أسبوع.

وأكد المحافظ، أن الكتب المدرسية لابد أن يجري تسليمها لكافة الطلاب، قائلًا "مفيش حاجة اسمها ادفعوا المصروفات الأول، سلموا الكتب للطلاب وأنا متكلف بالمصروفات"، مؤكدًا أن التعليم من حق الجميع كما يجب محاكمة المسئولين في حالة عدم تسليم الكتب للطلاب.

جاء ذلك خلال تصريحات للمحافظ في افتتاح توسعات مدرسة عمرو شكري الإعدادية بنات، بتكلفة إجمالية 2 مليون و370 ألف جنيه.