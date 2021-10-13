عمران خان يرغب في بقاء رئيس المخابرات الحربية في منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كراتشي - (د ب أ):

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن رغبته في بقاء رئيس المخابرات الحربية فايز حامد الحالي في منصبه لبعض الوقت، جراء الوضع الحرج في أفغانستان، بحسب ما قاله مسؤول حكومي بارز، بعد أسبوع من تسمية الجيش بديلا ما يشير إلى بعض الخلافات.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأربعاء نقلا عما قاله مساعد رئيس الوزراء للشؤون السياسية أمير دوجار في برنامج عبر قناة سما التلفزيونية مساء أمس إن خان يريد أن يظل الجنرال حامد رئيسا للمخابرات الحربية الباكستانية (أي إس أي) .

وقال إنه بموجب القانون يعين رئيس الوزراء رئيسا للمخابرات الحربية بتوصية من الجيش.

وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الأسبوع الماضي إن الجنرال نديم أحمد أنجوم سوف يحل محل حامد رئيسا للمخابرات الحربية .

وبحسب التقارير الإعلامية، قام رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا بخطوة التعيين بدون موافقة خان الذي رفض التوقيع على الأمر. والآن سوف يوصي الجيش رسميا بخمسة أشخاص لمنصب رئيس المخابرات وسوف يختار رئيس الوزراء واحدا، بحسب ما قاله دوجار عقب اجتماع بين الجنرال باجوا وخان.