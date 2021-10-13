الوكالة الدوليّة للطاقة تدعو إلى تحرّكٍ عالمي أكبر لخفض الإنبعاثات

اسماعيل عبد الحي - حثّت الوكالة الدولية للطاقة الحكومات على تقديم تعهدات أكثر قوة لخفض إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري في قمة المناخ المقبلة للأمم المتحدة.

وحذرت الوكالة من أن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف البيئية، مشددة على الحاجة إلى ضخ إستثمارات جديدة في الطاقة النظيفة "لوضع نظام الطاقة على مسار جديد"

وأشادت المنظمة الدولية، التي تتخذ من باريس مقرا لها، اليوم الأربعاء، في توقعاتها السنوية للطاقة العالمية، بالخطوات الكبيرة التي تم إتخاذها للإبتعاد عن الوقود الأحفوري عبر الإعتماد على المزيد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في الوقت الذي سجلت فيها مبيعات السيارات الكهربائية أرقاما قياسية، لكن التقرير أشار أيضا إلى أن الانتعاش الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 شهد زيادة في إستخدام الفحم والنفط، فضلا عن قفزة في الانبعاثات.

من جهته، قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة التي تضم 30 دولة "إن زخم الطاقة النظيفة الذي يحظى بتأييد كبير في العالم يتعارض مع إستمرار إستخدام الوقود الأحفوري في أنظمتنا للطاقة".

وأكد أن على الحكومات المشاركة في مؤتمر القمة "تقديم إشارة واضحة بإلتزامها في التوسع السريع في التكنولوجيات النظيفة والمرنة في المستقبل، فالفوائد الاجتماعية والاقتصادية لتسريع عمليات التحول إلى الطاقة النظيفة ضخمة، وتكاليف التقاعس عن العمل هائلة".

المصدر: "أسوشيتد برس"