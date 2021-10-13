الجزائر / معاقبة 4 إعلاميّين إثنان منهم بالطرد على خلفيّة بثّ أغنية لفيروز "تمجّد المسيحيّة"

اسماعيل عبد الحي - عوقِب 4 إعلاميين في إذاعة قسنطينة "سيرتا" على خلفية بث أغنية للمطربة اللبنانية فيروز، وُصِفت بأنها تمجّد الديانة المسيحية.

وأفاد موقع "الشروق" بأن المدير العام للإذاعة الوطنية الجزائرية، محمد بغالي أنهى مهام مدير إذاعة قسنطينة "سيرتا" مراد بوكرزازة، ومقدّمة برامج "أغاني الزمن الجميل" عن العمل، فيما تمت إحالة مخرج الحلقة والتقني المختص على المجلس التأديبي.

ونقلت مصادر مطلعة أن الحلقة التي جرى بثها يوم السبت الماضي، كانت محل تحقيق إداري صدرت بنهايته تلك القرارات بما في ذلك المدير وهو صحفي يعمل في الإذاعة منذ 30 عاما، وترأس المحطة منذ عام 2020.

ولفتت المصادر إلى أن "التحقيق الذي لا يزال ساريا لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه وأهدافه، وما إن كان يتعلق بخطأ مهني أم يتجاوز ذلك، أفضى أوليا إلى أن الكلمات التي جاءت في الأغنية (يا يسوع) التي تحمل معاني الألوهية وطلب الرحمة من المسيح عيسى عليه السلام، تعدّ إشادة بتعاليم الديانة المسيحية على منبر الإذاعة، مما تمخضت عنه القرارات سالفة الذكر، في حين تم تعيين مسؤولة بقسم الأخبار على رأس الإدارة بالنيابة إلى حين تعيين مدير جديد لاحقا".

المصدر: النهار