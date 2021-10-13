إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية بالقدس لتوسيع المستوطنات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 22 ثانية

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، على مصادرة أراضٍ فلسطينية؛ لصالح التمدد الاستيطاني في مدينة القدس.

وذكر موقع “واللا” العبري، أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس صادقت على مصادرة أراضٍ فلسطينية؛ لبناء منشآت للمستوطنين وطرق في “جفعات همتوس” لليهود الأثيوبيين المقامة على أرض خربة طباليا ببلدة بيت صفافا بالقدس الشرقية، ولربط مستوطنات غيلو، وهار حوما، بمستوطنة تل بيوت.

ووفق “واللا”، ستشمل الخطة عشرة مجمعات و38 وحدة استيطانية عامة وإنشاءات تجارية.

وستعزز هذه المنشأة الآستيطانية حلقة من المستوطنات بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، مما يضر بشكل كبير بالآفاق المستقبلية لإقامة دولة فلسطينية متصلة،

وسبق أن عارض المجتمع الدولي تلك الخطوة عام 2020، وأعتربها خطوةخطيرة تهدد مستقبل الدولة الفلسطينية.