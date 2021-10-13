الأردن.. تحرك عاجل للسيطرة على “جرثومة شيغيلا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 11 دقيقة

قالت وزارة الصحة الأردنية إن جرثومة شيغيلا، التي ظهرت في مدينة جرش، تسببت بحالات تسمم لدى عدة أشخاص دخلوا إلى المستشفى.

وقالت الوزارة إن هذه الجرثومة “تنتقل من خلال الماء أو الغذاء أو اللمس”، مؤكدة أن “عدد الإصابات تحت السيطرة”

وأضافت أن هناك فرقة متخصصة أرسلت إلى “منطقة انتشار الإصابة بجرثومة شيغيلا، لسحب عينات من مراكز بيع مواد غذائية”.

وقال مدير مديرية الأمراض في وزارة الصحة الأردنية علي الزيتاوي، الأربعاء، في حوار مع قناة “المملكة” إن 10 إصابات تأكدت بالجرثومة من ضمن 57 حالة اشتباه، مشيرا إلى أن العينات المتبقية لاتزال في المختبر.

بدوره أكد مدير صحة جرش الدكتور محمد الطحان بتصريح للتلفزيون الأردني الرسمي أن الحالات التي راجعت مستشفى جرش كانت بسيطة.

وأشار الطحان إلى أن النتائج الأولية للفحوصات تظهر أن سبب التسمم هو جرثومة شيغيلا.

وسجلت حالات التسمم في المحافظة منذ الاثنين الماضي. وأمرت وزارة الصحة بإغلاق محطة تحلية مياه في المحافظة احترازيا.