رقم قياسي جديد لوفيات كورونا في روسيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 18 دقيقة

لليوم الثاني على التوالي، سجلت روسيا، الأربعاء، رقما قياسيا لوفيات فيروس كورونا، في ظل تأخر وصول التطعيمات إلى الكثير من السكان.

وسجلت البلاد أكثر من 28 ألف إصابة جديدة، و984 وفاة، بارتفاع عن حالات الوفاة القياسية التي سجلتها، الثلاثاء، والتي بلغت 973 حالة.

وفي المجموع، سجلت روسيا أكثر من 7.8 مليون حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 219 ألف وفاة، بحسب الأرقام الحكومية التي يتشكك بعض الخبراء في صحتها.

ونقلت شبكة CNBC الأميركية عن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تحذيرات شديدة اللهجة بشأن أزمة الصحة في بلاده.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء الروسي، قال موراشكو إن معدل الإصابة بكوفيد في روسيا قد زاد بنسبة 16 في المئة خلال الأسبوع الماضي، وفي بعض المناطق، كان معدل الزيادة أكثر من 30 في المئة.

وقال موراشكو إن روسيا لديها حوالي 255 ألف سرير لمرضى كوفيد، منها حوالي 235 ألف سرير مشغول، مع وجود 11 في المئة من مرضى كوفيد في روسيا في حالة خطيرة أو حرجة “وجميعهم تقريبا مرضى لم يتم تطعيمهم”.

ولكن حتى الآن، قاوم الكرملين جعل تطعيم كوفيد إلزاميا للجمهور الأوسع على الرغم من وجود شريحة واسعة من العمال في عدة مناطق، وفي عدة قطاعات مثل البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والتعليم، الذين يجب أن يحصلوا على لقاح كوفيد الآن أو يخاطرون بفقدان وظائفهم.

ومع ذلك، لا تزال أرقام التطعيم منخفضة مع تطعيم حوالي 31 في المئة من سكان روسيا البالغ عددهم 144 مليون نسمة بشكل كامل.