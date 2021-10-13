بوتين يرجح ارتفاع سعر برميل النفط الى 100 دولار

وقال الرئيس الروسي، خلال مشاركته في الجلسة العامة من منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" ان "هذا ممكن تماما الآن سعر النفط يتزايد، أعني ذلك في روسيا".

واضاف أن "بلاده لا تسمح بقفزات حادة في الأسعار في سوق النفط"، موضحا "نبذل قصارى جهدنا لضمان استقرار سوق النفط بشكل كامل و لا نسمح بارتفاع حاد في الأسعار".



وتشهد أسواق النفط ارتفاعا في الأسعار، حيث بلغ مزيج "برنت" اليوم الأربعاء نحو مستوى 83 دولارا للبرميل، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على الخام.