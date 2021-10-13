الصحة تعلن الموقف الوبائي.. ارتفاع في الاصابات والوفيات

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "كوادرها سجلت 1766 اصابة جديدة فيما سجلت 35 حالة وفاة جراء مضاعفات الفيروس"، مشيرة الى تماثل 3245 حالة للشفاء".

واضافت انه " تلقى 78415 شخصا للقاحات المضادة لفيروس كورونا في مراكز تلقي القاح المنتشرة في عموم البلاد".

