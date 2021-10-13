الشيخ محمد بن زايد ورئيس الكونغو يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، ورئيس الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، قضايا إقليمية ودولية.



وتطرقت مباحثات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الكونغولي اليوم الأربعاء إلى علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تنميتها على جميع المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة ضيف الإمارات والوفد المرافق له إلى الإمارات، ونقَل إليه تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لجمهورية الكونغو الصديقة دوام التقدم والاستقرار والازدهار.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وساسو نغيسو وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى جهود تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية بما ينعكس بالخير والرخاء والتقدم على شعوب القارة الأفريقية.

كما تطرق الجانبان -بحسب الوكالة- إلى معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي يواصل فعالياته حتى 31 مارس عام 2022، وأهمية قضايا الاستدامة وتواصل العقول والحلول المبتكرة؛ التي يطرحها لأجل مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا للبشرية.