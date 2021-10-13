حملة إماراتية لإنقاذ حياة 5 ملايين من الأمراض المدارية المهملة

محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة لإنقاذ حياة ملايين الأشخاص المعرضين للإصابة بأمراض مثل العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي.



يأتي ذلك بمناسبة احتفال الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الأربعاء.

وأشارت الوكالة إلى أن الحملة تهدف إلى القضاء على الأمراض المدارية المهملة.

ومن المقرر أن تشمل الحملة 5 ملايين شخص في المجتمعات المعرضة لخطر هذه الأمراض بحلول تاريخ الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس دولة الإمارات.

وانطلقت الحملة مع بدء العد التنازلي للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، الذي يوافق الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ولفتت الوكالة إلى أن هدف الحملة هو رفع الوعي وجمع التبرعات الخاصة بمكافحة الأمراض المدارية، التي لا تنال الاهتمام اللازمة مثل العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي.

وتشارك في تلك الحملة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى مؤسسات إماراتية أخرى.

وذكرت الوكالة أن الإمارات ستشهد إطلاق سلسلة من المبادرات الخيرية خلال الأيام المقبلة تزامنا مع الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بذكرى تأسيس الدولة.