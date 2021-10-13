شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الباكستاني يقضي على 3 إرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عملية نفذتها فرقة مكافحة الإرهاب اليوم، في إقليم البنجاب شرق باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية، أن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة داهمت موقعًا للإرهابيين في مدينة "باك بتن" بإقليم البنجاب، وتعرضت لإطلاق نار من جانب إرهابيين كانون في ذلك الموقع، ولكنها نجحت في القضاء على ثلاثة منهم، فيما تمكن أربعة آخرون في الفرار من الموقع.

وأضافت أن العملية تم تنفيذها في ضوء معلومات حصلت عليها الشرطة خلال التحقيق مع عنصر إرهابي تم اعتقاله قبل فترة، مشيرة إلى أن قوات الأمن صادرت من ذلك الموقع كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.