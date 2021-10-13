سقوط طائرة وحالة استنفار في لبنان

بيروت: طالب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء قيادة الجيش بإرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني، سقطت في البحر قبالة منطقة حالات.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن ميقاتي طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والإنقاذ، مشيرة إلى البحث عن شابين كانا على متن

الطائرة .

وكانت الوكالة أفادت بسقوط قتلى وجرحى لم يعرف عددهم جراء سقوط الطائرة. وأعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في بيان عبر حسابه بموقع "تويتر" أنه يتابع حادثة طائرة التدريب، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهات للدفاع المدني لتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في الموقع.

وأوعز الوزير مولوي إلى قوى الأمن الداخلي للمشاركة في العملية.