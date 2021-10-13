مسلسل لعبة الحبار الأكثر مشاهدة على «نتفليكس»

13 أكتوبر , 2021
لاعبو "لعبة الحبار". المصدر: نتفليكس
لوس أنجليس: أصبح مسلسل سكويد جيم "لعبة الحبار" الكوري الجنوبي الأكثر مشاهدة على الاطلاق على شبكة نتفليكس، حيث شاهده 111 مليون حساب منذ بداية عرضه في 17 أيلول/سبتمبر الماضي.
وذكرت صحيفة ديلي ميل" البريطانية أن المسلسل الكوري تجاوز مسلسل " بريدجتون" الذي شاهده 82 مليون حساب خلال أول 28 يوما من بدء عرضه. ويحتل المسلسل الكوري الجنوبي حاليا المرتبة الأولى في قائمة أكثر 10 أعمال مشاهدة في 94 دولة حول العالم، كما أنه أصبح أول مسلسل كوري جنوبي يتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في الولايات المتحدة الأميركية.
ويشار إلى أن 111 الـ مليون حساب يمثلون نحو أكثر من نصف قاعدة المشتركين في شبكة نتفليكس حول العالم وعددهم 209 ملايين حساب.
وكانت شبكة نتفليكس قد أعلنت عن عزمها إنتاج مسلسل لعبة الحبار في أيلول/سبتمبر 2019، وكان يحمل حين ذاك اسم راوند .6
وتدور أحداث المسلسل حول مسابقة يشترك فيها 456 شخصا ممن يعانون من مشاكل مالية، حيث يتنافسون في لعب خطرة تعرضهم للموت من أجل الفوز بجائزة مالية ضخمة." لعبة الحبار" الكوري الجنوبي الأكثر مشاهدة على الاطلاق على شبكة نتفليكس، حيث شاهده 111 مليون حساب منذ بداية عرضه في 17 أيلول/سبتمبر الماضي.
وذكرت صحيفة ديلي ميل" البريطانية أن المسلسل الكوري تجاوز مسلسل " بريدجتون" الذي شاهده 82 مليون حساب خلال أول 28 يوما من بدء عرضه. ويحتل المسلسل الكوري الجنوبي حاليا المرتبة الأولى في قائمة أكثر 10 أعمال مشاهدة في 94 دولة حول العالم، كما أنه أصبح أول مسلسل كوري جنوبي يتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في الولايات المتحدة الأميركية.
ويشار إلى أن 111 الـ مليون حساب يمثلون نحو أكثر من نصف قاعدة المشتركين في شبكة نتفليكس حول العالم وعددهم 209 ملايين حساب.
وكانت شبكة نتفليكس قد أعلنت عن عزمها إنتاج مسلسل لعبة الحبار في أيلول/سبتمبر 2019، وكان يحمل حين ذاك اسم راوند .6
وتدور أحداث المسلسل حول مسابقة يشترك فيها 456 شخصا ممن يعانون من مشاكل مالية، حيث يتنافسون في لعب خطرة تعرضهم للموت من أجل الفوز بجائزة مالية ضخمة.
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