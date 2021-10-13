إصابة نجم المنتخب الفرنسي بفيروس كورونا

ثيو شارك رفقة منتخب بلاده الفرنسي في نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا، يوم الأحد الماضي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الديوك بنتيجة (2-1)، ليتوجوا بالبطولة.

وأصدر ميلان بيانا رسميا عبر موقعه، قال فيه: "يؤكد نادي ميلان إصابة ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر للفريق، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد المسحة التي أجراها اللاعب في منزله بعد عودته من المهمة الدولية مع منتخب فرنسا".



وأضاف "لقد تم إبلاغ السلطات المختصة بذلك، واللاعب في حالة صحية جيدة".

وبات من المؤكد غياب ثيو عن لقاء ميلان القادم أمام هيلاس فيرونا، المقرر إقامته السبت المقبل بملعب سان سيرو، في منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي، برصيد 19 نقطة خلف نابولي المتصدر برصيد 21 نقطة.

