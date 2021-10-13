توضيح بشأن فوز المرشحة المتوفية 'أنسام مانوئيل'

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت صفحة تحمل اسم المرشحة المتوفية "أنسام مانوئيل"، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن فوز الاخير بالانتخابات النيابية بعد اعلان النتائج.

وتداولت معلومات تؤكد فوز المرشحة "انسام مانوئيل اسكندر" وهي مرشحة في جميع دوائر العراق نظراً لكونها عن "كوتا الأقليات" بـ 2397 صوتاً رغم وفاتها منذ شهرين.

وجاء في منشور كتبته إدارة صفحتها على "فيسبوك": "اولا ارجو من الجميع طلب الرحمة والمغفرة للفقيدة انسام مانوئيل اسكندر.. وعلى اثرها اقتضى التنويه بعد تداول وسائل الاعلام بعض الاخبار عن فوز المرشحة او التشكيك بنزاهة الانتخابات من خلال استغلال الوضع الذي نمر به بفقدان عزيزتنا

واضافت الصفحة، "المرحومة كانت مرشحة مستقلة عن جميع المحافظات العراقية.. اصيبت لسوء الحظ بالكورونا وعلى اثرها دخلت المستشفى وكانت قد تجاوزت ال ٣٥ يوما بعدها انتقلت الى جوار ربها الكريم.

وتابعت، "حصلت على هذه الاصوات بالرغم من عدم وجودها وذلك لان الامر يرشح الى نقطتين الاولى انه هناك من كان يعلم بأنها قد انتقلت الى رحمة الله مع ذلك تم انتخابها تخليدا لها وبإيمانهم بها وعدم رغبتهم بذهاب اصواتهم سدى

واوضحت، "اما النقطة الثانية هي عدم معرفة الاخرين بوفاتها لذلك تم انتخابها لانها صاحبة مسيرة مهنية قيمة في مجال العمل وصاحبة مسيرة تعاونية في مجال الانسانية ووقوفها جانب الشباب كان له تأثير كبير على الشباب، علما انه لم تكن لها اي دعاية انتخابية او صورة معلقة في الشارع او اعلان على الفيس بوك".

وذكرت، "وللعلم هذه الصفحة الرسمية لها كانت منذ عهد حيدر العبادي حيث كانت مرشحة معه ايضا في تلك الفترة ولكن هذه السنة اختارت ان تكون مستقلة وبالفعل كانت لها استقلاليتها".