بروتوكول تعاون بين قناة السويس وسيمنس لتعزيز التحول الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

وقعت هيئة قناة السويس بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة قناة السويس وشركة سيمنس العالمية، لتعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مجالات العمليات الصناعية والتحول الرقمي والتطوير.

وشهد توقيع البروتوكول الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفى الباجوري المدير التنفيذي لشركة سيمنس- مصر، وعدد من قيادات الهيئة والشركة، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.



وينص بروتوكول التعاون المشترك على دراسة سبل التعاون في مجال تقديم خدمات التدريب من قبل شركة سيمنس لتطوير ورفع كفاءة الكوادر الفنية بالهيئة من مهندسين وفنيين، علاوة على دراسة سُبل تطوير مراكز التدريب التابعة للهيئة.

وبمقتضى مذكرة التعاون يدرس الطرفان إبرام اتفاق بتوريد قطع الغيار اللازمة للهيئة من قبل شركة سيمنس، وإمكانية إبرام عقد صيانة شامل يتضمن توريد معدات وقطع غيار من إنتاج الشركة، وذلك عقب انتهاء فترة الضمان بأسعار تنافسية وبما يتناسب مع سعر السوق.

بموجب مذكرة التعاون، يدرس الطرفان إمكانية تعاون "سيمنس" مع الشركات التابعة لقناة السويس، في الأنشطة المتعلقة بتصميم وتشغيل أنظمة التحكم الآلي والمحركات الكهربائية ومغيرات السرعة في الوحدات البحرية.

ويتضمن الاتفاق دراسة سُبل تطوير والارتقاء بكفاءة منظومة محاور العبور مثل مشروع تطوير نفق الشهيد أحمد حمدي 1، إلى جانب دراسة مشروع إنشاء مركز تحكم ومراقبة مركزي لكافة محاور العبور بين ضفتي القناة، بما فيها سلسلة الأنفاق والكباري العائمة ومرفق المعديات.

وتمتد أطر التعاون لتشمل دراسة التعاون المشترك في مجال إنشاء محطات المياه، علاوةً على إجراء فريق عمل ممثل عن شركة سيمنس بزيارات دورية لإدارات الهيئة المختلفة لحصر وتقييم حالة منتجات وأجهزة الشركة المستخدمة، وتقديم توصيات بالتطوير اللازم.

وقال الفريق أسامة ربيع إنه يثق في أن يثمر التعاون والتنسيق المشترك مع شركة سيمنس مصر، عن المضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف استراتيجية الهيئة 2023، من خلال الارتقاء بكافة أنظمة تدريب الكوادر البشرية وفق المعايير الدولية وتطبيق منظومة شاملة للتحول الرقمي على أعلى مستوى.

وتحسين كفاءة أنظمة التشغيل، بما يكفل تحقيق الاستفادة المُثلى من الأصول المادية والبشرية للهيئة، ويضمن مواكبة التطور الهائل بصناعة النقل البحري عالميًا وتعزيز تصنيف القناة كأهم مجرى بحري في العالم.

وأبدى المهندس مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، سعادته بالتعاون المشترك مع هيئة قناة السويس وتطلعه لوضع خطوات جديدة للعمل على تطوير الأداء بكافة مجالات القطاعات التابعة للهيئة، وذلك من خلال العديد من مشروعات التحول الرقمي ومجالات التدريب والدعم الفني وتبادل الخبرات.

ووقع بروتوكول التعاون المشترك، المهندس محمد حسن عبدالمنعم مدير إدارة التموين ممثلًا عن هيئة قناة السويس، ووائل عمر نائب الرئيس الأول للصناعات الرقمية ممثلاً عن شركة سيمنس مصر.

وفي ختام اللقاء أهدى الفريق أسامة ربيع، درع قناة السويس الجديدة إلى المهندس مصطفى الباجورى، والذي بدوره أهدى درع شركة سيمنس إلى رئيس الهيئة.