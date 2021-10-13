مطاردة بالأسلحة والدراجات النارية.. 3 أشخاص يطلقون النيران على صاحب مخبز بالقناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهد طريق خط 12 بالقناطر الخيرية، مطاردة مثيرة بالسيارات بين مجموعة أشخاص من عائلة واحدة، وصاحب مخبز، أسفرت عن إصابة الأخير بطلقات نارية، اخترقت سيارته بسبب خلاف بين الطرفين على فتح مخبز بلدي.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة القناطر، بإطلاق أعيرة نارية على "سيد.ط.ح"، صاحب مخبز، عقب مطاردته من بعض الأشخاص، أثناء قيادته سيارة بنطاق قرية أجهور الصغرى.

انتقلت أجهزة البحث الجنائي، وتبين أن سبب المطاردة وجود خلافات بين المجني عليه، و"ف.س" لشروع الضحية في فتح مخبز بالقرية محل إقامة المتهم وذويه، والذي يمارس ذات النشاط.

ويوم الواقعة ولدى علم المتهمين بتواجد المجني عليه بالقرية، للتجهيز لفتح المخبز المشار إليه، واستقل "خالد.س" 25 عامًا، عامل، نجل شقيق الأول، وآخرين عددًا من الدراجات النارية وتوجهوا لمقر المخبز، وفوجئوا بمغادرته المكان، فتتبعوه وأطلقوا عليه الأعيرة النارية التي اخترقت السيارة وإصابته بإصابات بالغة، تسببت في استئصال الطحال، وجزء من الأمعاء.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم "خالد.س" والسلاح المستخدم في الواقعة، فيما طلبت النيابة العامة ضبط وإحضار باقي المتهمين، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.