ضبط 672 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، تحت إشراف اللواء سامي العراقي مدير مباحث التموين، 672 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بالقاهرة.

وتمكن العقيد طاهر خليل وكيل مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، بحوزته 672 ألف و225 قطعة مستلزمات طبية، "بدون مستندات"، مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء عبد العزيز سليم نائب المدير العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.