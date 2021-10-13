بالصور.. محافظ أسوان يبحث مع سفير نامبيا التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، فيليو هيفينداكا سفير جمهورية ناميبيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

ورحب محافظ أسوان بسفير ناميبيا لزيارة معالم أسوان السياحية ولاسيما فى ظل كونها مشتى عالمي وعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وتشهد اهتمامًا من القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية عملاقة بها.

وأعرب اللواء أشرف عطية عن أمنياته فى زيادة سبل التعاون بين الجانب الناميبي خاصة في مجال التبادل التجاري والاستثماري والسمكي والتعديني والسياحي.

وأضاف إلى أن المحافظة على استعداد لتذليل أي عقبات أو معوقات لتفعيل كافة أوجه التعاون.

وقدم السفير الناميبي الشكر لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال ودفء المشاعر والترحاب، معربًا عن سعادته واعتزازه بزيارة محافظة أسوان، والتي تعد زيارته الأولى منذ توليه المنصب منذ 5 شهور.