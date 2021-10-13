"التعليم": نظام الفترات الثلاث ينطبق على هذه المدارس فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار تقسيم المدارس على 3 فترات في اليوم، يعد حلًّا مؤقتًا لمشكلة الكثافة العالية في بعض المدارس.

وأضاف المصدر، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أن تطبيق نظام الفترات الثلاث لا ينطبق على كل المدارس، إنما ينطبق على عدد محدود من المدارس ذات الكثافة العالية، والتي تعمل بنظام الفترتين، وكذا المدارس التي لا يوجد بها فراغات لاستيعاب أعداد الطلاب .

وشدد المصدر على أهمية حضور الطلاب والتعليم المباشر داخل الفصول، مؤكدًا أن الوزارة تسعى جاهدةً لحماية صحة وسلامة الطلاب والحرص على تلقيهم تعليمًا جيدًا داخل الفصول .

ولفت المصدر إلى أنه سيتم تقليل زمن الفترات الدراسية الثلاث؛ ليتم توزيعها على اليوم الدراسي بالكامل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في كتابها الدوري رقم 32 لسنة 2021، أنه يتولى مدير المديرية إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية؛ خصوصًا بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ويمكن إتاحة العمل لفترة ثالثة إذا تطلب الأمر، أما بالنسبة إلى المدارس التي يتم العمل بها بنظام الفترة الواحدة فيحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتَين، مع عدم المساس بعدد أيام الدراسة المقررة بالخريطة الزمنية المعتمدة.