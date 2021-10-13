بعد رقص محمد رمضان مع مضيفتَين جويتَين.. خبير دولي يكشف مدى تأثير الواقعة على سلامة الرحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال الكابتن محمد عباس، نائب رئيس سلطة الطيران الأسبق وخبير الطيران الدولي، إن الفيديو الذي تم بثه للفنان محمد رمضان يرقص مع مضيفتَين جويتَين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يؤثر على سلامة الرحلة الجوية، والأصل في عمل الضيافة الجوية مساعدة الركاب؛ خصوصًا في أوقات الطوارئ أثناء تعرض الرحلة إلى أي مخاطر أثناء خط السير.

وأضاف عباس، خلال حديث له اليوم الأربعاء، أنه يتم تدريب أطقم الضيافة الجوية على هذا الأساس ومنحهم تراخيص مزاولة المهنة والإقلاع والهبوط على الطائرات.

وأشار نائب رئيس سلطة الطيران الأسبق وخبير الطيران الدولي إلى أن بعض شركات الطيران الخاصة على مستوى العالم لا تتعاقد مع مضيفات جويات؛ خصوصًا أن أغلب الطائرات تتسع لـ6 إلى 13 راكبًا يكونون من VIP، وذلك لا يحتاج إلى ضيافة جوية؛ لكن تقوم هذه الشركات بالتعاقد مع مضيفات غير مؤهلات أو أصحاب خبرة لتوفير النفقات، ويكون الهدف من التعاقد مساعد الشخصية الـVIP أثناء الرحلة أو تقديم الخدمات له وتغيير روتين ساعات السفر الطويلة.

وتابع عباس بأن الطائرات الخاصة تختلف كليًّا عن الرحلات التجارية؛ لأن مسافر الطائرات الخاصة يكون وحده على الرحلة، وتسعى الشركات الخاصة لخدمته وتحقيق مكاسب مادية منه.

ونوه نائب رئيس سلطة الطيران الأسبق وخبير الطيران الدولي بأن ما تم بثه لا يشغل خبراء الطيران في أي شيء؛ لأنه لا يؤثر على سلامة الطائرة أو الركاب الآخرين، ويندرج تحت تصرف ترفيهي من نجم مع المضيفات لجذب انتباه الجمهور والتعليقات، كما أن الطائرة والطاقم غير مصريين، وهناك اختلاف ثقافات بين الجنسيات.. قد تتقبل بعض الجنسيات هذا الأسلوب في التعامل؛ لكن غير متقبل لدينا خصوصًا أننا مجتمع شرقي، كما أن الأطقم المصرية لديها ثقافة مهنية وأخلاق في العمل تختلف كثيرًا عن بعض الجنسيات، بالإضافة إلى الواقعة السابقة مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والتي لها تأثير وتجعل هناك حرصًا في التعامل مع المشاهير والنجوم.