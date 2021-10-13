منح جائزة نوبل في الإقتصاد لعام 2021 لثلاثة خبراء أمريكيّين

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الإثنين، منح جائزة نوبل في الإقتصاد إلى الكندي الأمريكي ديفيد كارد والأمريكيين جوشوا أنجريست وجويدو إمبينز

وأوضحت الأكاديمية السويدية في ستوكهولم التي تمنح جائزة نوبل، عن منح الجائزة في الإقتصاد لعام 2021 للعلماء الثلاثة.

وحصل كارد على نصف الجائزة "للمساهمات التجريبية في إقتصاديات العمل"، وحصل أنجريست وإيمبنس على الجزء الثاني من الجائزة "لمساهمتهما المنهجية في تحليل علاقات السبب والنتيجة"

وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي نحو (1.14 مليون دولار)، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر 2021، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك".