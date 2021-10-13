اخبار العالم

منح جائزة نوبل في الإقتصاد لعام 2021 لثلاثة خبراء أمريكيّين

0 نشر
0 تبليغ

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الإثنين، منح جائزة نوبل في الإقتصاد إلى الكندي الأمريكي ديفيد كارد والأمريكيين جوشوا أنجريست وجويدو إمبينز

 

وأوضحت الأكاديمية السويدية في ستوكهولم التي تمنح جائزة نوبل، عن منح الجائزة في الإقتصاد لعام 2021 للعلماء الثلاثة.

 

وحصل كارد على نصف الجائزة "للمساهمات التجريبية في إقتصاديات العمل"، وحصل أنجريست وإيمبنس على الجزء الثاني من الجائزة "لمساهمتهما المنهجية في تحليل علاقات السبب والنتيجة"

 

وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي نحو (1.14 مليون دولار)، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر 2021، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك".

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا