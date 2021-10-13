فيديو لأمير قطر والعاهل الأردني في مطعم بالدوحة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في أحد المطاعم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتداول عدد من النشطاء والإعلاميين هذا المقطع، للحظة دخول أمير قطر والعاهل الأردني لمطعم في منطقة “مشيرب” في الدوحة.

واستقبل أمير قطر، العاهل الأردني في الدوحة، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع إقليميا ودوليا.

وكان امير قطر قد رحب بالملك عبد الله الثاني عبر تغريدة في “تويتر”، وقال: “سعدت بلقاء أخي جلالة الملك عبد الله الثاني والوفد المرافق في قطر، حيث بحثنا أوجه تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين شعبينا الشقيقين في مختلف مجالات التعاون المشترك، كما ناقشنا مستجدات الإقليم وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة خصوصا تطورات الأوضاع في فلسطين”.