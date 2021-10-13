شكرا لقرائتكم خبر عن أنظمة «إس500-» تحمي المجال الجوي في موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية إنه جرى تسليم أول فوج من أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتطورة طراز إس500- إلى وحدة عسكرية تتولى حماية المجال الجوي للعاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المصدر أن الفوج الأول من الأنظمة دخل الخدمة في وحدة مهمتها القتالية هي حراسة المجال الجوي فوق العاصمة والدفاع عنه، دون تحديد الوحدة العسكرية والتاريخ الذي دخلت فيه الأنظمة الخدمة.

وقال المصدر إنه سيتم تسليم الفوج الثاني من طراز إس500- للقوات الروسية في النصف الأول من عام .2022

تجدر الإشارة إلى أن نظام إس500- الذي تنتجة ألماز أنتي، مصمم للتصدي لأي هجوم جوي أو فضائي من جانب أي عدو محتمل، بأي سرعة وعلى أي ارتفاع. وستحل الأنظمة الجديدة محل أنظمة إس400- تريومف.