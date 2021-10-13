شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية .. منح «تصريح اللقاح» من أجل العودة للحياة الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية كيم بوو كيوم اليوم الأربعاء إن كوريا الجنوبية تدرس تطبيق منح" تصريح اللقاح" للمواطنين من أجل العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتبني خطة " التعايش مع فيروس كورونا".

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كيم أشار إلى تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا وفقا للخطة الجديدة، المتوقع أن تبدأ في التاسع من نوفمبر المقبل، ولكنه أكد أن هذا لا يعني أن الدولة ستتخلى عن حذرها في التعامل مع جائحة كورونا.

ووفقا لهذه الخطة، سوف يتم التعامل مع فيروس كورونا على أنه مرض تنفسي معدي، مثل الانفلونزا الموسمية.

وقال كيم خلال اجتماع تنصيب لجنة حكومية-مدنية جديدة معنية بكيفية العودة للحياة الطبيعية في ظل جائحة كورونا" نحن لا نقول أنه يتعين على المواطنين عدم ارتداء الكمامات على الفور". وأضاف" على الرغم من أننا ربما نخفف بعض إجراءات الحجر الصحي، علينا أن نستعد لأسوأ وضع محتمل".

وأشار كيم إلى أنه يجب دراسة تطبيق " تصريح اللقاح" الذي سوف يتيح للحاصلين على جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا بصورة كاملة دخول عدة منشآت في ظل ارتفاع وتيرة التطعيم.

وقال " علينا أن نراجع الإجراءات الجديدة مثل تصريح اللقاح وتعزيز أنظمتنا الصحية للاستعداد للمواقف غير المتوقعة".

وكانت الحكومة قد قالت في وقت سابق إن هناك حاجة لتطعيم 70% من بين تعداد سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 51 مليون نسمة، من أجل البدء في تطبيق خطة " التعايش مع كورونا".

وقد حصل حتى الآن 2ر31 مليون مواطن، أو نحو 8ر60% من تعداد السكان، على جرعات اللقاح كاملة.

وحصل أكثر من 12ر40 مليون مواطن، أو نحو 1ر78 % من تعداد السكان على جرعة واحدة من اللقاح، وفقا لبيانات السلطات الصحية.