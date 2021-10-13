حاكم دبي وولي عهد أبوظبي : 50 يوماً وتحتفل بلادنا بيوم الوحدة التاريخي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

احتفى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقرب حلول الذكرى الخمسين ليوم الوحدة التاريخي في الثاني من ديسمبر2021 الذي يعتبر مصدر فخر وعز وسعادة للإماراتيين ولمن يعيشون على ثرى هذه الأرض الطيبة.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي على تويتر: خمسين يوماً وتكمل الإمارات خمسين عاماً كدولة واحدة … إماراتها متحدة .. قلوبها متوحدة .. شعبها يرفع علم واحد ويحتكم لدستور واحد ويلتف حول رئيس واحد .. خمسين عاماً لتنطلق احتفالاتنا في الثاني من ديسمبر2021 بإذن الله.

وقال الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي على تويتر : بعد خمسين يوماً ستحتفل بلادنا الحبيبة باليوم الوطني الخمسين.. يوم الوحدة التاريخي مصدر فخرنا وعزنا، وسعادة لمن يعيش بيننا، نستلهم من إرث الماضي ما يثري مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهارا.