يوم وحدة الإمارات .. بن راشد : 50 عاماً من الوحدة والاتحاد بقلوب متوحدة حول رئيس واحد

الشارقة - اميمة ياسر - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن أمام الإمارات 50 يوماً، وتكمل 50 عاماً من الوحدة والاتحاد بقلوب متوحدة، وشعبها يرفع علم واحد ودستور واحد يلتف حول رئيس واحد.

وكتب سموه في تغريدة على الحساب الرسمي في موقع تويتر": "خمسين يوماً وتكمل الإمارات خمسين عاماً كدولة واحدة … إماراتها متحدة.. قلوبها متوحدة.. شعبها يرفع علم واحد ويحتكم لدستور واحد ويلتف حول رئيس واحد .. خمسين عاماً لتنطلق احتفالاتنا في الثاني من ديسمبر ٢٠٢١ بإذن الله ".