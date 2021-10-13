شكرا لقرائتكم خبر عن “طاقة النواب” تستعد لوضع خطة عملها فى قطاعات البترول والكهرباء والبيئة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، لوضع خطة عملها لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الأسبوع القادم وذلك بقطاعات البترول والكهرباء والبيئة في ضوء اختصاصاتها المنصوص عليها بلائحة المجلس.

وتختص لجنة الطاقة والبيئة، بالسياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، والخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، واستخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

كما تشمل اختصاصاتها الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، وكل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، و-المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.

يشار إلي أن انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة خلال دور الانعقاد الثاني اسفرت عن فوز النائب حسام الدين عوض الله برئاستها، وكلا من النائبان رشا رمضان ومحمد الجبلاوي بالوكاله، وخالد مشهور بأمانه السر.

وتعد اللجان النوعية “مطبخ المجلس” فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.