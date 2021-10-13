"تعليم المنوفية": تلقينا شكاوى بسبب ارتفاع كثافة الفصول

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

قال هاني عنتر، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن بعض الشكاوى وصلته عن زيادة الكثافة داخل بعض المدارس في نطاق المحافظة.

وأضاف القائم بالأعمال: "دي مدارس معينة عليها إقبال كبير، مش كل الأماكن كدا، وشغالين دلوقت على تحويل الطلاب للمدارس الأقل كثافة لحل المشكلة".

وكشف "عنتر" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء، عن توجيه تعليمات لجميع الإدارات في المحافظة بوضع تصور لحل المشكلة، سواء بتوزيع الطلبة على فترتين أو ثلاثة حسب كل إدارة، وفي حال إمكانية التنفيذ سيجري العمل عليها فورًا وتُعمم في كل إدارة تعليمية.

وكانت محافظة المنوفية قد شهدت العديد من الاستغاثات والشكاوى من أولياء الأمور، جراء زيادة الكثافة داخل الفصول، وصل بعضها لأكثر من 90 طالبًا، الأمر الذي دفع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية لبحث حلول لتلك المشكلة، خاصة مع تحذيرات وزارة الصحة من انتشار فيروس كورونا ضمن الموجة الرابعة والبعد عن الزحام والتكدس.