الضرائب توقع بروتوكولا مع اتحاد البنوك للانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

شهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية، واتحاد بنوك مصر بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

ووقع على البروتوكول رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر.

وأكد وزير المالية أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تقديرًا للدور الفاعل للجهاز المصرفي في بناء الاقتصاد القومي باعتباره محركًا رئيسيًا لعجلة الإنتاج ومساهمًا محوريًا في النهضة الاقتصادية التي تتضافر كل الجهود لتحقيقها.

وأوضح أن وحدات الجهاز المصرفي تعد كيانات مهمة في الاقتصاد المصري، وأن هناك تعاونًا بناءً بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر لتطبيق أحكام القانون بما يتسق مع منظومة الميكنة الشاملة التي تتبناها الدولة.

وأشار رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى حرصه على نشر الوعي الضريبي، ومد جسور الثقة مع كل أطراف المجتمع الضريبي، وتعزيز التعاون مع الجهاز المصرفي متمثلاً في اتحاد بنوك مصر الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري، الذي يعد أحد صوره توقيع هذا البروتوكول.

وذكر أنه كان قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر، لدراسة تطبيق القرارات الوزارية والمصلحية المتعلقة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لتوقيع بروتوكول عمل بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي استشعارًا من اتحاد البنوك بأهمية الميكنة الشاملة ودورها في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد الوطني، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

وأضاف أن البنوك تعد الداعم الرئيسي والمساند الأكبر للاقتصاد الوطني والخزانة العامة للدولة، وتحرص على دعم سياسة الدولة لرقمنة التعاملات في الاقتصاد المصري من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتحفيز المستثمرين تماشيًا مع "رؤية مصر 2030" بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني ومصر.

وأوضح الإتربي أن هذا البروتوكول من شأنه التيسير على البنوك للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية مع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات والمحافظة على بيانات العملاء.