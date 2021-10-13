إصابة 3 أشخاص في مشاجرة على قطعة أرض بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 3 أشخاص برش خرطوش في مشاجرة، اليوم الأربعاء، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية، بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وجرى نقل المصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش إخطارًا من مركز المنشاة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين دائرة المركز.

تبين من التحريات، أن مشاجرة وقعت بين كل من طرف أول "ياسر. ك" 50 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش بالساعدين، "بدر. خ" 25 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش بفروة الرأس، "حسين. ج" 28 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش بفروة الرأس، "مالك. ر" 58 عامًا عامل، وطرف ثان "فرج. ر" 60 عامًا عامل، "شعبان. ف" 30 عامًا عامل، "رمضان. ف" 20 عامًا عامل.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الرابع من الطرف الأول فرد روسي محلي الصنع، وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش عيار 12، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما باعتداء كل منهما على الأخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار ما نتج عنه إصابتهم، بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية بذات الناحية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.