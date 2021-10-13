بسبب الحبة القاتلة.. مصرع ربة منزل في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها بالتسمم عقب تناولها طعامًا دون غسل يديها من قرص حفظ الغلال، بجهينة شمال محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة، إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "آمال. ح" 45 عامًا ربة منزل وتقيم دائرة المركز مصابة بإعياء وضيق بالتنفس وتوفيت حال تلقيها الإسعافات اللازمة.

وأفاد ابنها "عمرو. م" 28 عامًا عامل بحدوث إصابة والدته عقب قيامها بوضع الأقراص بكمية من الغلال وتناولها الطعام عقب ذلك، دون غسل يديها، ما نتج عنه وفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.