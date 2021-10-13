بالفيديو: وزير الدفاع الإسرائيلي يسخر من جهل نتنياهو بالآيفون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 7 دقائق

ظهر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في فيديو سخر فيه من طريقة تعامل رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو، مع جهاز “الآيفون” وجهله بأسلوب استخدامه الصحيح، خصوصا تمرير الأصابع وانزلاقها على شاشة الجهاز.

الفيديو قصير، بالكاد مدته 7 ثوان فقط، إلا أنها كانت كافية ليعبر غانتس بأسلوب “ما قل ودل” عن رأيه بجهل نتنياهو، المعروف بلقب “بيبي” في إسرائيل، بكيفية التعامل السليم مع التقنيات الحديثة.

@gantzbe מבוא בלימודי אייפון ???? #fyp #פוריו #ביבי #נתניהו #ישראל @Benjamin Netanyahu – נתניהו ♬ צליל מקורי – בני גנץ

وكان غانتس رآه في فيديو جالسا في الكنيست، يمرر أصبعه بسرعة كبيرة على شاشة “الآيفون” ويتصفحها عشوائيا بطريقة بدا معها وكأنه لا يعرف كيف يتوقف عند تطبيق ما، لذلك أضاف غانتس مقطعا من إخراجه، بثه في حسابه بموقع TikTok الشبيه بيوتيوب، وفيه خاطب نتنياهو همسا بالعبرية وساخرا بالصوت والإشارة: “بيبي، ليس هكذا.. بل هكذا” يعني ليس بسرعة ودفشا كيفما كان، بل بنعومة يمررون الأنامل على الشاشات.