لبنان على الطاولة.. اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية أمريكا والإمارات وإسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 13 - أكتوبر - 2021 11:04 صباحًا

من المقرر أن يلتقي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظيريه، الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان والإسرائيلي يائير لابيد.

وقالت واشنطن في بيان أصدرته الخارجية، فجر الأربعاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيؤكد خلال اللقاء الذي سيجمعه بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، تقدير الولايات المتحدة لدور الإمارات في استضافة اللاجئين الأفغان.

وأعربت واشنطن عن تقديرها لدور الإمارات الحاسم فيما يتعلق بدعم جهود حل الأزمة اليمنية، مؤكدة أن دولة الإمارات شريك مهم للولايات المتحدة.

وتابع البيان، أن الوزير بلينكن ونظيره الإماراتي سيناقشان سبل معالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان والعمل المشترك لحل الأزمة السورية سياسيًا، كما سيعقد بلينكن اجتماعًا ثلاثيًا مع نظيريه الإماراتي والإسرائيلي لتسليط الضوء على أهمية الاتفاقات الإبراهيمية.

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن الاتفاقات الإبراهيمية تساعد في ترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أنه خلال الاجتماع سيتم تدشين مجموعتي عمل ثلاثية تضم الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل، الأولى حول التعايش الديني، والثانية حول قضايا المياه والطاقة.

وتابعت، أن مجموعتي العمل ستبحثان سبل حل الأزمات التي تعاني منها المنطقة وستسعيان لربط شريكين مهمين للولايات المتحدة في المنطقة.