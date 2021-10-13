نتنياهو ينتقد بينيت لتزويد الأردن بالمياه دون “مقابل سياسي”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 54 دقيقة

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، توقيع حكومة نفتالي بينت على اتفاق مع الأردن، لتزويده بإمدادات مياه إضافية، وذلك “دون الحصول على أي مقابل سياسي”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وقع ووزير المياه والري الأردني، محمد النجار، ووزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، اتفاق لشراء عمان 50 مليون متر مكعب مياه من تل أبيب، وهي كمية إضافية للمنصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994، بحسب بيان لمكتب الوزيرة.

وقال نتنياهو، عبر تويتر”: “في هذه الأيام تحديدا، بينما يوطد الأردن علاقاته مع إيران، ضاعف بينت اليوم كمية المياه التي تنقلها إسرائيل إلى الأردن، دون الحصول على أي مقابل سياسي لإسرائيل”.

والإثنين، أجرى وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويعد هذا الاتصال “غير مألوف”، فكثيرا ما تتهم الأردن، مثل دول عربية أخرى، إيران بامتلاك سياسيات توسعية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وهو ما تنفي طهران صحته، وتقول إنها ملتزمة بعلاقات حُسن الجوار.

وخلال تولي نتنياهو رئاسة الوزراء (2009-2021)، خيم جفاء واضح على العلاقات بين تل أبيب وعمّان، لدرجة أن عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، وصفها خلال جلسة حوارية في الولايات المتحدة الأميركية بأنها “في أسوأ حالاتها”.