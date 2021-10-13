أمريكا.. مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار داخل مركز للبريد

محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات الأمريكية، أن موظفاً في مركز للبريد بمدينة ممفيس بولاية تينيسي، قتل اثنين من زملائه قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.



وقال البريد الأمريكي في بيان، إنّ "خدمات البريد تحقّق في حادث إطلاق نار وقع في وقت سابق من النهار" في ممفيس، ولقد مات ثلاثة موظفين. لم يعد هناك من تهديد".

من جهتها قالت ليزا-آن كولب، المتحدّثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في ممفيس، خلال مؤتمر صحفي، إنّ مطلق النار هو أحد الموظفين الثلاثة الذي قضوا وعلى ما يبدو فقد انتحر، مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادث.

وأعرب البريد الأمريكي في بيانه عن "بالغ حزنه لهذه المأساة".

وتمثّل حوادث إطلاق النار وأعمال العنف الأخرى المرتبطة بحمل السلاح مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة يفاقمها بحسب ناشطين، انتشار الأسلحة وتساهل قوانين حيازتها.