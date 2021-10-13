شكرا لقرائتكم خبر عن «طبق أرز» يشعل أزمة دبلوماسية بين دولتين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

في واقعة مثيرة تسببت في أزمة دبلوماسية بين اليابان والكوريتين، بسبب طبق من الأرز تم تداوله على مواقع التواصل، ما أدى إلى إشعال أزمة دبلوماسية.

الطبق أعاد الصراع بين اليابان والكوريتين إلى الواجهة، حيث يتضمن أكواما صغيرة من الأرز على هيئة جزر تاكيشيما المتنازع عليها.

وقد روّج للطبق مطعم في جزيرة أوكينوشيما في شيمان، المحافظة اليابانية الأقرب إلى المنطقة المتنازع عليها، واذلي يتميز بعلم ياباني صغير مزروع في أحد أكوام الأرز الذي يسبح في بحر من صلصة الكاري.

وبعد تداول لطبق على وسائل التواصل الاجتماعي، ردت وسائل الإعلام في كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية بغضب.

ونقلت صحف في الكورية الجنوبية عن أستاذ جامعي، قوله : ” إن اليابان استخدمت حيلة رخيصة للترويج لمطالباتها بالجزر”.

يذكر أن الجزر الصخرية محل النزاع ، تقع في بحر اليابان أو البحر الشرقي، وتدار من قبل كوريا الجنوبية التي تطلق على الجزر اسم دوكدو، فيما تصر اليابان أنها جزء لا يتجزأ من سيادتها.