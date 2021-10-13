رئيس وزراء إسرائيل يلتقي بوتين لإجراء محادثات حول إيران

12 أكتوبر , 2021 نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل قال مكتب نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستضيف بينيت الأسبوع المقبل لإجراء محادثات حول برنامج إيران النووي وقضايا أمنية إقليمية أخرى.

وجاء في بيان أصدره المكتب أن الاجتماع سيعقد بدعوة من بوتين في مدينة سوتشي الروسية يوم 22 أكتوبر تشرين الأول. نفتالي بينيت رئيساً للوزراء في إسرائيل خلفا لنتنياهو

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