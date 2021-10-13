الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

12 أكتوبر , 2021
أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، بأن الصين سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، مقارنة مع 25 حالة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن الإصابات الجديدة ليست بينها أي حالة انتقلت محلياً. ولم يتم تسجيل وفيات جديدة.
ورصدت الصين 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع ثماني حالات في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وحتى يم الاثنين، سجل البر الرئيسي الصيني 96435 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.
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