محمد رمضان يثير الجدل مجددًا برقصه مع مضيفة داخل طائرة (فيديو)

وعقب نشر الفيديو تعرض محمد رمضان للهجوم من قبل بعض الناشطين، فيما قوبل الفيديو من قبل آخرين بالسخرية التي حملت انتقادات عديدة لظهور المضيفة بهذه الطريقة.

وظهر محمد رمضان في الفيديو الذي نشره عبر حساباته الشخصية على موقعي التواصل الاجتماعي ”فيسبوك و إنستغرام“، وهو يرقص مع المضيفة على أنغام أغنيته "يا حبيبي".

ويأتي نشر الفيديو عقب ساعات قليلة من الانتقادات التي تعرض لها محمد رمضان من قِبل متابعيه، عقب نشره عبر حساباته الشخصية منشورًا مشابهًا من داخل الطائرة وهو عاري الصدر.

وهذه ليست الأزمة الوحيدة لمحمد رمضان مع الطائرات، ففي شهر أكتوبر العام 2019، نشر رمضان، مقطعًا مصورًا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به.

وأعلن حينها توجهه إلى غرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها، وظهر فيها الطيار المصري الراحل أشرف أبو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم رمضان بقيادة الطائرة ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه من يقودها بالفعل، الأمر الذي أثار حالة جدل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتوقع هيئة الطيران المدني عقوبة قاسية على الطيار أشرف أبو اليسر، وتعزله من مهام منصبه، وتسحب رخصة مساعده لمدة عام.

وتحولت القضية إلى ساحات المحاكم المصرية، بعد مقاضاة الطيار لمحمد رمضان، عقب تسبب الأخير في فصله من وظيفته، لتقضي محكمة مصرية في 7 إبريل الماضي، حكمًا بإلزام محمد رمضان بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه مايقرب من (400 ألف دولار أمريكي) تعويضًا لصالح الطيار.

واستأنف رمضان الحكم، وتوفي الطيار أشرف أبواليسر، في 24 أبريل الماضي، قبل أن يستكمل معركته القضائية.