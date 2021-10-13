موظف يقتل اثنين من زملائه ثم ينتحر!

بغداد - ياسين صفوان - أفادت السلطات الأمريكية، بأن موظفا في مركز للبريد بمدينة ممفيس في ولاية تينيسي في جنوب شرق البلاد، قتل بالرصاص اثنين من زملائه قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.

وقال البريد الأمريكي في بيان إن "خدمات البريد تحقق في حادث إطلاق نار وقع في وقت سابق من النهار" في ممفيس.

وأضاف البيان: "لقد مات 3 موظفين. لم يعد هناك من تهديد"، معربا عن "بالغ حزنه لهذه المأساة".



من جهتها قالت ليزا-آن كولب، المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في ممفيس، في مؤتمر صحفي إن مطلق النار هو أحد الموظفين الثلاثة الذي قضوا وعلى ما يبدو فقد انتحر، مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادث.

