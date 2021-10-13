بالصومال وكينيا.. 19 قتيلا جراء تفجيرين للشباب الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل 19 شخصا بينهم مدنيون وعسكريون وأصيب آخرون، الثلاثاء، في تفجيرين منفصلين للشباب الإرهابية في الصومال وكينيا.



ففي الصومال، لقي 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون، في تفجير استهدف مطعما شعبيا في مديرية كاران شمالي مقديشو .

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي كينيا، قتل 14 جنديا وأصيب آخرون في تفجير استهدف قافلة عسكرية، الثلاثاء، في مقاطعة لامو الحدودية مع الصومال، وفق مصادر إعلامية.

وأكد مسؤولون أمنيون وقوع التفجير الإرهابي، دون ذكر الخسائر الناجمة، وتبنت حركة الشباب الهجوم .

وفي وقت سابق، حرر جيش الصومال، بلدتين من سيطرة حركة "الشباب" الإرهابية في مديرية بارطيري بمحافظة غدو جنوبي البلاد.

وبحسب إذاعة "صوت الجيش" الرسمية، فإن القوات الحكومية سيطرت على بلدتين دون قتال مع مليشيات حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

ويأتي تصعيد مليشيات الشباب هجماتها الإرهابية في وقت يستعد الصومال لإجراء الانتخابات النيابية.

وتشن حركة "الشباب" الصومالية بين الحين والآخر، عمليات ضد أهداف مدنية وأمنية في مناطق متفرقة من الصومال، فيما تشن قوات الأمن حملات أمنية قوية لتعقب عناصر الحركة في وقت تستعد فيه ١١ مدينة للانتخابات العامة.