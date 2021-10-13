السيسي يكشف عن موقف مصر من سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أهمية المياه بالنسبة لمصر، ووصفها بأنها مسألة "حياة أو موت"، موجها الشكر لنظيره المجري يانوش أدير، في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة بودابيست، على ما أبداه من استعداد للتعاون في هذا المجال.

وقال السيسي: "فيما يخص مسألة سد النهضة الإثيوبي، فمصر داعمة للتنمية والبناء في إثيوبيا"، مضيفا: "موقفنا من سد النهضة دائما كان إيجابيا، وقلنا ونكرر إننا مستعدون نتعاون ونتشارك مع الإثيوبيين.. إحنا عايزين نعيش وهم كمان يعيشوا".

وتابع بالقول: "إحنا مش عايزين المياه تبقى سبب للصراع أو للمشاكل أو الصدام إنما للتنمية والتعاون فيما بيننا".

وأوضح الرئيس المصري "نحن نطالب بأننا نصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد"، وأعرب عن تقديره "لكل تصريحات أشقاءنا في إثيوبيا أنهم لن يحاولوا التأثير على وصول المياه لمصر"، إلا أنه أضاف "ده كلام رائع لكن المهم أن يتحول لاتفاق قانوني ملزم".