علقت قائلة : «لا داعي لتكبير الصورة» .. مراسلة سي ان ان تفضح «رئيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في طالبان

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت مراسلة CNN، كلاريسا وارد، صورة من المقابلة التي أجرتها مع رئيس هيئة المعروف والنهي عن المنكر بحركة طالبان، قائلة إنها "بألف كلمة".

حيث كان ينظر لها بشكل مريب ولم يلاحظ أنه داخل كادر الكاميرا التي سجلت لحظة اختلاسه النظر للمراسلة

جاء ذلك في تغريدة لوارد على صفحتها الرسمية قالت فيها: " صورة تساوي ألف كلمة.. لا داعي لتكبير الصورة لترى كيف يشعر رئيس وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان في غزنة حيال الجلوس معي. قصتنا هنا".

يذكر أن حركة "طالبان" عندما كانت في السلطة بين عامي 1996 و2001، منعت الفتيات والنساء من التعليم والعمل، ولكن في عام 2001 بعد الإطاحة بالحركة، تمكنت النساء والفتيات من العودة إلى العمل والالتحاق بالمدارس والجامعات.

وبدا مستقبل المرأة في أفغانستان قاتما بعدما اجتاحت "طالبان" البلاد واستولت على السلطة مرة أخرى في أغسطس/ أب الماضي، لكن قيادة حركة "طالبان" الحالية قالت إن المرأة ستلعب دورا بارزا في المجتمع، إلا أن هذا لم يظهر بعد.