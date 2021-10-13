سفارة أمريكا في كولومبيا تحقق بإصابة عدد من موظفيها بـ”متلازمة هافانا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 08:43 صباحاً - قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، إن السفارة الأميركية في بوغوتا، عاصمة كولومبيا، تحقق في حالات إصابات يشتبه في أنها ما يعرف باسم “متلازمة هافانا” ظهرت بين موظفين أميركيين عاملين في السفارة وعائلاتهم، فيما لم يتضح بعد أعداد هذه الحالات.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين إن الحالات ظهرت قبل زيارة متوقعة لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لبوغوتا، الأسبوع المقبل، في إطار جولة سريعة يقوم بها في أميركا الجنوبية.

و”متلازمة هافانا” هي حالة صحية عصبية ظهرت أول مرة بين دبلوماسيين وعناصر استخبارات أميركيين في العاصمة الكوبية، هافانا، أواخر عام 2016. وتشمل أعراضها الدوار والصداع والإرهاق والغثيان والقلق والصعوبات الإدراكية وطنيناً في الرأس وفقداناً للذاكرة.

وقال أشخاص مطلعون على الحالات في بوغوتا للصحيفة إن خمس عائلات أميركية على الأقل أصيبت بأعراض المتلازمة.

من جهته، أكد الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، يوم الثلاثاء، أن حكومته على علم بوجود حالات “بمتلازمة هافانا” في السفارة الأميركية في بوغوتا، لكنها تترك التحقيق لواشنطن.

وقال دوكي للصحفيين في نيويورك خلال زيارة رسمية للولايات المتحدة، زار فيها أيضا العاصمة واشنطن: “بالطبع لدينا علم بهذا الوضع، لكنني أريد أن أترك الأمر للسلطات الأميركية، التي تجري تحقيقاتها الخاصة، لأن الأمر يتعلق بأفرادها”.

وأشار مسؤول أميركي إلى أنه تم رصد حالتين لمواطنين أميركيين، مشيرا إلى نقل أسرة واحدة على الأقل جواً إلى خارج البلاد لتلقي العلاج، لكن أشخاصاً آخرين مطلعين قالوا إن هناك العديد من الإصابات.

وقال شخص آخر إن مسؤولي استخبارات من بين المتضررين، وأضاف أن عدد المتضررين ليس كبيرا.

وذكر دبلوماسي في بوغوتا مطلع على الأمر للصحيفة، أن بعض العائلات اعتقدت في البداية أنها مصابة بـ”داء المرتفعات،” لأن بوغوتا تقع على ارتفاع أكثر من 8600 قدم فوق مستوى سطح البحر.

ورفضت السفارة الأميركية التعليق على تقرير وول ستريت جورنال، كما رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، التعليق لأسباب تتعلق بالخصوصية، وقال إن الوزارة تعمل على ضمان حصول جميع الأفراد على “الرعاية العاجلة التي يحتاجونها”.

والسفارة الأمريكية في بوغوتا هي من بين أكبر سفارة الولايات المتحدة في العالم، ولديها قدرات استخباراتية كبيرة وتدير عمليات لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى ملف التعامل مع النظام اليساري في فنزويلا المجاورة.

ويشير التقرير إلى أن موظفي السفارة كانوا قد تلقوا رسالة بريد إلكتروني تحدثت عن “حادث صحي غير مبرر” في منتصف سبتمبر. وفي رسالة لاحقة، بتاريخ 1 أكتوبر، تم إبلاغهم بأن مكتب الأمن الإقليمي يحقق في “حوادث صحية غير مألوفة”.

وإذا تأكدت هذه الحالات، ستكون أحدث حلقة في هجمات تتزامن مع سفر مسؤولين أميركيين كبار إلى الخارج. وفي أغسطس الماضي، أرجأت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، رحلة إلى فيتنام بعد تقارير عن استهداف مسؤول أميركي.

وقبل أيام، فتحت الشرطة الألمانية تحقيقاً يتعلق باحتمال تعرض عدد من موظفي السفارة الأميركية في برلين لهجوم بتأثيرات صوتية خاصة، تسببت بظهور أعراض “متلازمة هافانا” عليهم.

ومنذ أواخر عام 2016، تسببت الهجمات الغامضة بإصابة نحو 200 أميركي بأمراض وأحيانا بتلف في الدماغ في كوبا والصين وروسيا والنمسا وألمانيا وصربيا.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير سابق أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) قامت بإجلاء ضابط تابعين لها في صربيا قبل أسابيع.

ومنذ الإبلاغ عن أولى الهجمات في كوبا، عام 2016، ناقش علماء وأطباء الأسباب المحتملة، دون التوصل إلى استنتاج موحد.