القبض على عشرات المتهمين بجرائم متنوعة في السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 08:43 صباحاً - منذ 18 دقيقة

أعلنت السعودية ، الثلاثاء، القبض على حوالي 30 متهما من المواطنين والمقيمين في المملكة في جرائم متنوعة، من بينها التحرش بامرأة في مكان عام.

وأكد الأمن العام السعودي في بيان، أنه تم القبض على مواطن تحرش بامرأة في مكان عام بألفاظ نابية تتنافى مع قيم الآداب العامة.

وأضاف الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن المواطن المتحرش كان قد قام بتوثيق ذلك ونشره.

كما أعلن الأمن العام، القبض على مواطنين انتحل أحدهما صفقة رجل أمن ووثق الآخر ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين المقبوض عليهم في قضية أخرى، سبعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنغلاديشية ارتبكوا جرائم المتاجرة بشرائح الاتصال المسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم 1461 شريحة و4 أجهزة قارئ بصمة ومبالغ مالية.

وأضاف الأمن العام، أنه تم ضبط عشرة أشخاص (سبعة مواطنين، ومقيمين اثنين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية المغربية) شاركوا بمشاجرة جماعية في أحد المرافق العامة لخلاف بينهم.