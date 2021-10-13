ولي عهد الفجيرة يبحث التعاون مع سفراء لدول أمريكا الوسطى

محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

استقبل الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في قصر الرميلة - كلاً على حدة - فرانسيسكو شاكون هيرنانديز سفير جمهورية كوستاريكا ولارس بيرا سفير جمهورية غواتيمالا وريكاردو لافيري سفير جمهورية بنما وسامويل كاسترو مارتينيز الوزير المستشار من سفارة جمهورية الدومينيكان.



ورحب ولي عهد الفجيرة بالسفراء الذين قدموا للسلام على سموه، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم بما يعزز التعاون ويخدم المصالح المشتركة بين الإمارات ودولهم في جميع المجالات. وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بدول أمريكا الوسطى.

حضر اللقاءات سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.