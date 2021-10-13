أمريكا تفتح حدودها أمام المحصنين ضد كورونا مطلع نوفمبر

محمد الفلاح - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفتح اعتباراً من مطلع نوفمبر حدودها البرية مع المكسيك وكندا، والجوية مع العالم.



وقال المسؤول، إنّ الإدارة الأميركية ستعلن "قريباً جداً عن الموعد الدقيق" لفتح حدودها البرية أمام الرحلات الدولية غير الضرورية للمسافرين المحصّنين.

وكانت الولايات المتّحدة أعلنت في 20 سبتمبر/أيلول/ أنها ستفتح اعتباراً من "مطلع نوفمبر/تشرين الثاني" حدودها الجوية أمام جميع المسافرين الملقّحين ضدّ كوفيد-19 رافعةً بذلك القيود المفروضة منذ مارس/آذار 2020 على الرحلات الدولية والتي كانت تثير استياء عدد من شركائها، خصوصاً الأوروبيون.

وأكّد المسؤول أنّ الحدود البرية والجوية ستفتح "بالتزامن".

وعلى مدى 18 شهراً، فرّق "حظر السفر" مئات آلاف الأشخاص وتسبّب بعدد لا يُحصى من الأحوال الشخصية والعائلية المؤلمة.

وبالنسبة إلى فتح الحدود البرية قال المسؤول إنّ الأمر سيتمّ على مرحلتين: الأولى سيكون فيها التلقيح شرطاً للرحلات غير الضرورية في حين ستظل الرحلات الضرورية مسموحاً بها وفق الشروط السارية منذ أغلقت الحدود، أما الثانية فستبدأ "في مطلع يناير/ كانون الثاني 2022 وسيصبح فيها اللقاح شرطاً لا بدّ منه لأي رحلة إلى الولايات المتّحدة سواء ضرورية أم لا.