أمطار وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 13 أکتوبر 2021 إلى الإثنين 18 أکتوبر 2021.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة أن يوم الجمعة المقبل يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة بقيم تتراوح بين 2 : 4 درجات.

وعن الظواهر الجوية، فالطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وتابعت الهيئة: "يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت: "يوجد نشاط رياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة".

وأوضحت الهيئة أن يوم الأربعاء والخميس يوجد فرص أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الغربية بنسبة 40%.​